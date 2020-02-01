شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف مكافآت لأندية القسمين الثانى والثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، صرف مكافآت للثلاثة الأوائل فى القسمين الثانى والثالث. وقرر اتحاد الكرة صرف المكافآت لتحفيز الأندية خاصة أنها تطلب الدعم من حين لآخر.

وجاءت المكافآت على النحو التالى:

القسم الثاني:

الأول .. 250 ألف جنيه .

الثانى .. 225 ألف جنيه.

الثالث .. 200 ألف جنيه.

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القسم الثالث:

الأول .. 175 ألف جنيه.

الثانى .. 150 ألف جنيه.

الثالث .. 125 ألف جنيه.

وكانت خزينة اتحاد الكرة قد انتعشت بـ 20 مليون جنيه كنتيجة مباشرة لتنفيذ قرار اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد بوقف القيد أمام الأندية لحين سداد أى مديونيات عليها، كما يدرس اتحاد كرة القدم ملف الـ VAR من حيث إيجاد رعاة له فى إطار العمل على زيادة إيرادات الاتحاد وتنظيم حقوقه.

كما ستنتعش الخزينة بمبلغ 3 ملايين درهم إماراتى، ما يعادل 13 مليون جنيه تقريباً، بعد بيع تذاكر مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك لمجلس أبو ظبى الرياضى، على أن يقوم الأخير ببيعها وتسويقها إلكترونياً، وتوصل محمد فضل عضو اتحاد الكرة والمكلف بملف مباراة السوبر لاتفاق مع مجلس أبو ظبى على أن يبيع اتحاد الكرة التذاكر لمجلس أبو ظبى مقابل 3 ملايين درهم، على أن يقوم المجلس بتولى ملف طرح وبيع التذاكر اليكترونيا وهو ما تم اعتماده بشكل رسمى.

وطرح مسئولو مجلس أبوظبى الرياضى تذاكر مباراة كأس السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير من الشهر المقبل والتى تقام فى استاد محمد بن زايد فى أبوظبى.