شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. مباريات الأهلي والزمالك فى فبراير.. "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك مواجهات طاحنة خلال شهر فبراير الجارى، وإن كانت مباريات الفارس الأبيض أكثر صعوبة نظراً للمواجهة المرتقبة مع الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.

الأهلى يتصدر مجموعته فى دورى أبطال أفريقيا برصيد 10 نقاط، ويحتاج للفوز أو التعادل أمام الهلال السودانى فى موقعة اليوم فى أم درمان السودانية، ليضمن رسمياً التأهل لربع نهائى البطولة الأهم بالنسبة لجماهير الأحمر.

وعلى الصعيد المحلى يكتسح المارد الأحمر منافسيه، حيث لعب حتى الآن 12 مباراة، حقق الفوز بها جميعا ليحتل صدارة الدورى المصرى برصيد 36 نقطة، ويتبقى له 3 مباريات مؤجلة فى الدورى أمام المصرى والزمالك وإنبى، ويبتعد عن أقرب منافسيه المقاولون صاحب المركز الثانى بـ4 نقاط ولكن المقاولون لعب مبارياته كاملة.

على الجانب الآخر، ضمن نادى الزمالك الصعود لدور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا برصيد 8 نقاط، خلف المتصدر مازيمبى الكونغولى صاحب الـ12 نقطة، بعدما أصبح الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه 5 نقاط قبل مواجهة اليوم ليضمن التأهل بغض النظر عن نتيجة لقاء اليوم أمام أول أغسطس الأنجولى.

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وعلى الصعيد المحلى لا يسير الأبيض فى الدورى بشكل صحيح، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 25 نقطة، ويتبقى له مواجهتان مؤجلتان فقط، ويأمل الزمالك فى تعديل مساره فى الدورى خلال شهر فبراير ليعود مرة أخرى للمنافسة على اللقب الذى يقترب كل جولة من المارد الأحمر الذى لا يترك لمنافسيه أى فرصة للعودة، فهل يشهد شهر فبراير أحداثا مغايرة فى الدورى أم يستمر الوضع كما هو.

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