شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ونجوم الكرة يحيون الذكرى الثامنة لشهداء بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النادى الأهلي، عبر حسابه بإنستجرام، الذكرى الثامنة لشهداء مجزرة بورسعيد، والتى تحل اليوم السبت، حينما لقى 72 مشجعاً من عشاق القلعة الحمراء مصرعهم فى أحداث عنف شهدتها مباراة الأهلى والمصرى باستاد بورسعيد بالدورى العام موسم 2012.

نجوم الكرة أيضاً على اختلاف انتماءاتهم الكروية لم يكونوا بعيدين عن إحياء الذكرى الحزينة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وفى مقدمتهم محمود عبد الرزاق شيكابالا نجم الزمالك ومصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء، وعدد من نجوم الأهلى المعتزلين والحاليين.

وكانت إدارة النادى الأهلى قد اعتادت إحياء ذكرى شهداء بورسعيد كل عام منذ 2012 بحضور أهالى الشهداء عند النصب التذكارى الخاص الذى تم إقامته فى النادى بقرار من مجلس الإدارة منذ عدة سنوات، ويحرص كل عام نجوم النادى الأهلى وأيضا نجوم الكرة المصرية على إحياء هذه الذكرى للترحم على الشهداء ومواساة أسرهم وأهاليهم.

احمد ريان



الاهلى



حسام غالي

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حسين الشحات



حمدي فتحي



رمضان صبحي



شيكابالا



صالح جمعة



مصطفى محمد



وائل جمعة