شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى فى مواجهة الهلال السودانى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الكرة بالأهلى، على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الهلال السودانى فى التاسعة مساء اليوم باستاد الجوهرة الزرقاء بام درمان.

فايلر يعتمد فى اختيار تشكيل مباراة الهلال السودانى على إغلاق منطقة الوسط أمام أى هجوم متوقع من جانب لاعبى الفريق السودانى، بالإضافة إلى شن هجمات سريعة لإرباك لاعبى الهلال وإجبارهم على العودة للدفاع عن مرماهم، لاسيما فى ظل امتلاك بعض لاعبى الأهلى مهارات خاصة فى المراوغة والتسديد وأيضا اللعب الجيد على الأطراف.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من: محمد الشناوى ومحمد هانى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وعلى معلول وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمود كهربا وحسين الشحات وجونيور أجايى ومروان محسن.

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ووضع سيناريو الدفع بالوافد الجديد المهاجم السنغالى أليو بادجى حسب سير اللقاء والنتيجة، أو الدفع به فى الشوط الثانى لاستغلال حالة الإرهاق البدنى للمنافس، منا يساعد على تخفيف أى ضغط ممكن من لاعبى الهلال على الأهلى.

وكان فايلر قد اختار لهذه المباراة قائمة تضم 21 لاعبا على أن يتم استبعاد ثلاثة لاعبين منهم عند إعلان القائمة النهائية للمباراة، وتضم قائمة الأهلى فى السودان: محمد الشناوى، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن".

ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادى الذى تحدث مع اللاعبين مؤكدا ثقته الكبيرة فيهم وأنهم قادرون على تخطى هذه المباراة الصعبة وأن الأهلى اعتاد على مثل هذه المواقف.