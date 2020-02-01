شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات للاعبى الزمالك من الإنذارات المجانية أمام بطل أنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، على تحذير اللاعبين من الحصول على الإنذارات المجانية فى مواجهة أول أغسطس الأنجولى المحدد لها الثالثة عصر اليوم، السبت، فى إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

يأتى ذلك حفاظا على اللاعبين من الحصول على أى إيقافات قبل مواجهة ربع النهائى، بعدما حسم الفريق الأبيض التأهل مبكرا، لاسيما أن مواجهة بطل أنجولا تعد تحصيل حاصل لكلا الفريقين، خاصة أن الزمالك يحتل المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط من 5 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة، ونجح لاعبوه فى إحراز 5 أهداف واستقبلت مرماه 4 أهداف.

ويشهد هذا اللقاء بتغييرات عديدة فى تشكيل الفريق الأبيض، واستقر كارتيرون إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين واستبعادهم من قائمة المباراة التى سافرت الى أنجولا، خوفا من تعرضهما للإرهاق وبعد حسم التأهل رسميا.

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ومن أبرز اللاعبين اللذين حصلوا على راحة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق وحازم إمام الظهير الأيمن ومحمود علاء قلب الدفاع ومحمد عبد الشافى الظهير الأيسر، وثنائى الوسط فرجانى ساسى وطارق حامد، وشيكابالا وأشرف بن شرقى جناحى الفريق الأبيض.

كما منح كارتيرون لاعبيه تعليمات بضرورة استغلال الفرصة فى الظهور بمستوى مميز فى مباراة اليوم، خاصة أنهم سيشاركون بلا ضغوط بعد حسم التأهل، وهى الفرصة الأهم للاعبين البدلاء الذين لا يشاركون فى المباريات لكى يعبروا عن أنفسهم بأحقيتهم فى التواجد ضمن تشكيلة الأبيض فى اللقاءات المقبلة.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: "محمد عواد فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، محمد حسن وأحمد زيزو وأمامهما مصطفى فتحى وأوناجم وإسلام جابر فى خط الوسط، كاسونجو فى خط الهجوم".