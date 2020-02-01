شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صفقات اللحظات الأخيرة فى الدورى المصرى قبل غلق الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدلت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، مساء أمس الجمعة، الستار على القيد الشتوى أمام الأندية الراغبة فى قيد لاعبين جدد لتدعيم صفوفها، وفقًا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعدما استمر القيد لمدة شهر كامل منذ 1 يناير حتى 31 من الشهر نفسه.

وقرر اتحاد الكرة السماح للأندية بقيد 30 لاعباً فى قائمة الموسم الجارى الذى انطلق 19 سبتمبر الماضى، مع عدم قيد الأندية بقيد لاعبين من مواليد 97 فى القائمة، وترك للأندية الحرية فى قيد أى أعمار فى القائمة بشرط ألا يتخطوا الـ30 لاعبا.

كما وضع اتحاد الكرة شرطا أمام جميع الأندية قبل القيد الشتوى وهو سداد المديونيات والمستحقات المتأخرة أولا، وهو ما حدث مع النادى الأهلى قبل قيد محمود كهربا وأليو بادجى، ومع الزمالك قبل قيد الكونغولى كاسونجو.

وشهدت الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد الشتوى صفقات عديدة أبرزها:

*حسين السيد مارسيلو

أعلن النادى الاهلي إعارة حسين السيد لاعب الفريق الشهير بـ"مارسيلو" لنادى الصفاقسي التونسي لمدة ستة أشهر، وأنهى أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالأهلي الصفقة وإجراءات انتقال اللاعب مع مسئولى النادى التونسى.

وشهدت الفترة الماضية مفاوضات مكثفة بين اللاعب وبين أكثر من نادٍ محلى قبل أن يتدخل الصفقاسي ويطلب استعارة اللاعب لمدة ستة أشهر، تبدأ من يناير الجارى، بعد المفاوضات التى تمت خلال الأيام الماضية وتقدم خلالها النادى التونسى بعرض رسمى لشراء اللاعب الذى خرج من حسابات الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر ليقرر الرحيل عن القلعة الحمراء، ووقع مارسليو على عقود انتقاله للصفاقسى مساء أمس، الخميس، فى وجود مندوب من الصفاقسى الذى حضر للقاهرة للتفاوض مع الأهلى واللاعب لتنتهى الصفقة بشكل رسمى.

*أبو بكر ديارا

تعاقد مجلس إدارة نادى طلائع الجيش مع المالى أبو بكر ديارا، لاعب إنبى السابق، لمدة 6 أشهر فى صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب العقد فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين وأمير المراكيبى وكيل أعماله.

وتعد صفقة ديارا الخامسة لطلائع الجيش فى فترة الانتقالات الشتوية، بعد التعاقد مع محمد جمال بيبو من سموحة لمدة ثلاثة مواسم ونصف، والرواندى كيفين موهيرى لاعب مصر المقاصة لمدة 6 أشهر، وعمار حمدى لاعب الأهلى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، ومحمد أشرف روقة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

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*محمد رزق

أنهى مسئولو أسوان إجراءات التعاقد مع محمد رزق لاعب وسط الأهلى السابق وطلائع الجيش الحالى، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، ليصبح ثامن الصفقات الشتوية لأبناء الجنوب في ميركاتو يناير الجارى.

وكان أسوان قد تعاقد مع كل من: محمد عبد المجيد لاعب نادى الزمالك والاتحاد السكندرى السابق لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة من نادي الإنتاج الحربي، ومصطفى البدري لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة من نادي الإنتاج الحربي أيضا، ولاعب الوسط الغاني سولومون منساه لاعب شباب الساحل اللبناني، لينضم لنادي أسوان غي صفقة "انتقال حر"، وكذلك صانع ألعاب المنتخب الرواندي "جيان كلاود إرانزى" قادمًا من رايون سبورت الرواندى، وذلك على سبيل الإعارة 6 أشهر، بالإضافة إلى ثلاثي شباب الزمالك يوسف أسامة نبيه، يوسف على، ويوسف مرعى.

*محمد الصباحى

أعلن نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، التعاقد مع محمد الصباحى مهاجم أسوان خلال الانتقالات الشتوية الحالية، والتى كلفت النادى السكندرى 4 ملايين جنيه وإعارة المدافع مروان النجار لمدة 6 أشهر.

وكان الصباحى قد أبدى رغبته فى الانضمام لصفوف زعيم الثغر وهو ما جعل رئيس النادى السكندرى يكثف مفاوضاته لضم اللاعب الذى تألق مع أسوان فى مباريات الدورى هذا الموسم وأصبح محل اهتمام عدد كبير من أندية المسابقة.

*باتريك كادو

نجح مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، التعاقد مع المهاجم الدولى الأوغندى “باتريك كادو” قادما من الدورى المغربى قبل ساعات من انتهاء الميركاتو الشتوى.

وجاء التعاقد مع المهاجم الأوغندى لتلبية احتياجات الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز وبهدف زيادة الفاعلية الهجومية للفريق والسعى نحو المنافسة على الألقاب.

وسبق للمهاجم الأوغندى صاحب الــ24 عاما اللعب لأندية نهضة بركان المغربى وكامبالا سيتى سابقا وحصل على لقب هداف الدورى الأوغندى الموسم الماضى برصيد 18 هدف ، كما سجل عدة أهداف دولية مع منتخب بدلاه أبرزها فى شباك الكونغو بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى احتضنتها مصر.