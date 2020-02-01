شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطعم لاعبيه فى السودان ضد آخر 4 سلالات أنفلونزا بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الطبى بالأهلى على تطعيم بعثة الفريق الموجودة حالياً فى السودان ضد آخر 4 سلالات تم اكتشافها لفيروس الأنفلونزا، تجنبا لإصابة اللاعبين أو أحد أفراد البعثة بفيروس كورونا القاتل.

الجهاز الطبى للأهلى حذر أيضاً جميع أفراد البعثة من نسيان تناول الأقراص الخاصة بالملاريا، وضرورة تناولها فى موعدها، تجنباً لأى أعراض فى المستقبل، مؤكداً أن التطعيمات ضرورية، خاصة التى يتم تناولها مع كل سفرية إلى أفريقيا مثل الملاريا.

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ويخوض الأهلى فى التاسعة مساء اليوم السبت مواجهة صعبة أمام الهلال السودانى على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى يحتاج خلالها الأهلى للفوز أو التعادل حتى يضمن التأهل لدور الثمانية.

وكان الجهاز الفنى قد اصطحب لمواجهة الهلال السودانى قائمة لاعبين ضمت كلا من:"محمد الشناوى، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن".

يذكر أن الأهلى يتصدر قمة مجموعته الثانية برصيد عشر نقاط ويأتى خلفه النجم الساحلى والهلال السودانى بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوى بنقطة واحدة.