شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة أول أغسطس.. ذكريات سعيدة للزمالك على الأراضي الأنجولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل نادي الزمالك ضيفًا على نظيره أول أغسطس الأنجولي، عصر اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الختامية لمرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا في نسختها الجارية.

الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، منح 7 من العناصر الأساسية للفريق الراحة من رحلة أنجولا بعد ضمان التأهل واجتياز مرحلة المجموعات، وذلك من أجل إشراك عدد آخر من اللاعبين ومحاربة الإجهاد.

وعلى الرغم من حسم الزمالك بطاقة الترشح لربع النهائي القاري وعدم تأثير النتيجة بأي شكل من الأشكال على تأهل الفارس الأبيض لدور الثمانية، إلا أن العديد من الذكريات السعيدة للقلعة البيضاء على الأراضي الأنجولية على مدار تاريخ مشاركات الفريق بالمسابقات الأفريقية يمنح لاعبيه الحافز للعودة بنتيجة إيجابية في مواجهة أول أغسطس.

Advertisements

إجمالاً خاض الزمالك 4 مباريات سابقة في الأراضي الأنجولية، وتمكن من حسم 2 منهم بالفوز، في حين تعادل في واحدة وخسر في أخرى.

ومنحت رأسية حميد أحداد في شباك بتروأتلتيكو بأنجولا قبلة الحياة للزمالك خلال مشواره بالكونفدرالية في النسخة الماضية من منافساتها وأحيت آماله وجددت من حظوظه وكانت بمثابة نقطة التحول الكبيرة التي ساهمت في معانقة البلانكو للأميرة السمراء واستعادة عرش الألقاب القارية.

كما كان التعادل السلبي الذي انتزعه الفارس الأبيض في أنجولا أمام كابو سكورب العنيد هو مفتاح التأهل وكلمة السر في عبور الفريق لمرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا في عام 2014.

وكان فريق أتلتيكو سبورت الأنجولي هو بوابة عبور الزمالك إلى مرحلة المجموعات من دوري الأبطال في 2005، وهي النسخة التي بلغ خلالها أبناء ميت عقبة المربع الذهبي لمنافساتها بعد التعادل إيجابيًا خلال مواجهته بأنجولا، كذلك فريق إنتركلوب الذي اجتاز الفارس الأبيض عقبته وقطع بطاقة الترشح على حسابه لمجموعات دوري الأبطال في 2008.