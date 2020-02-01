شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يبدأ استخراج تأشيرة مهاجمه الجديد للحضور للقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ونجح مسئولو الإسماعيلى بصفة رسمية فى قيد الوافد الجديد “باتريك كادو” بقائمة الفريق المحلية والعربية خلال اللحظات الأخيرة، وانضم المهاجم الأوغندى الدولى لصفوف الفريق قادما من نهضة بركان المغربى قبل انتهاء المريكاتو الشتوى بساعات قليلة، سعيا لزيادة فعالية الجانب الهجومى للدراويش.

وتحدث المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى ،المشرف العام على قطاع الكرة مع مسئولى الاتحادين المصرى والعربى من أجل السماح بقيده ضمن صفوف الفريق استعدادا للمشاركة بالمنافسات المقبلة.

كما قام فريق العمل الإدارى بجهود مكثفة خلال الساعات الأخيرة ، بغية قيد اللاعب ليصبح جاهزا فى التواجد مع الفريق فى المنافسات المحلية فضلا عن دور الأربعة للبطولة التى تحمل أسم الملك محمد السادس.

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الاسماعيلى قد تأهل لهذا الدور بعد اقصاء الاتحاد السكندرى بنتيجة هدف دون رد سجله محمد الشامى فى الدور ثمن النهائى.

اهم اهداف كادو الدولية كان هدف الصعود لكاس الأمم الأفريقية 2019 ، كما استطاع احراز هدف منتخب بلاده في منتخب الكونغو بكأس الأمم الأفريقية التي اقيمت في مصر العام المنقضى ، حيث شارك في 13 مباراة احرز 6 اهداف منهم 5 اهداف فى 8 مباريات دولية فى عام 2019 .

لعب كادو لنادي نهضة بركان المغربي وكامبالا سيتي الاوغندي ، حيث شارك الموسم الحالي في 7 مباريات واحرز هدف وصنع مثله.