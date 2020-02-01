شكرا لقرائتكم الاهلي والهلال .. كواليس الأحمر فى السودان قبل ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الاهلي والهلالتناول لاعبو النادي الأهلي طعام الإفطار بفندق إقامتهم بالسودان، قبل الخلود إلى الراحة، حيث يستعد الفريق الأحمر لمواجهة حاسمة أمام الهلال السوداني في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
الاهلي والهلالويكفي النادي الأهلي تحقيق التعادل فقط في مباراته أمام الهلال من أجل حجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يحتل المارد الأحمر صدارة مجموعته برصيد 10 نقاط وفي المركز الثاني يأتي النجم الساحلي التونسي برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف فقط عن الهلال صاحب المركز الثالث.
ويعتبر النجم الساحلي قد ضمن بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، خاصة وأنه سيواجه فريق بلاتينيوم ستارز أضعف فرق المجموعة، على أرضه و وسط جماهيره بتونس، ولم يحصد بلاتينيوم خلال مشوار دور المجموعات سوى نقطة واحدة فقط كانت من خلال التعادل مع الأهلي بهدف لمثله.
وتضع جماهير النادي الأهلي الكثير من الآمال على رينية فايلر مدرب الأهلي في عبور دور المجموعات بأمان خاصة وأن السويسري حقق نتائج إيجابية أرقام قياسية في الدوري المحلي بـ 12 فوز متتالي محققاً العلامة الكاملة بـ 36 نقطة في صدارة الدوري العام.
كانت هذه تفاصيل خبر الاهلي والهلال .. كواليس الأحمر فى السودان قبل ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.