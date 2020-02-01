الاهلي والهلال .. كواليس الأحمر فى السودان قبل ساعات

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جدة - عمرو شويل الاهلي والهلال

تناول لاعبو النادي الأهلي طعام الإفطار بفندق إقامتهم بالسودان، قبل الخلود إلى الراحة، حيث يستعد الفريق الأحمر لمواجهة حاسمة أمام الهلال السوداني في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وأصطحب رينية فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، 21 لاعباً في رحلة السودان، بينما تم استبعاد رمضان صبحي وأحمد الشيخ وسعد سمير وحمدي فتحي ومحمد محمود للإصابة ومحمود وحيد وصالح جمعة وحسام عاشور لأسباب فنية، وضمت قائمة الأهلي كلاً من "محمد الشناوى بعد تعافيه من إصابة الظهر، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن". الاهلي والهلال ويكفي النادي الأهلي تحقيق التعادل فقط في مباراته أمام الهلال من أجل حجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يحتل المارد الأحمر صدارة مجموعته برصيد 10 نقاط وفي المركز الثاني يأتي النجم الساحلي التونسي برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف فقط عن الهلال صاحب المركز الثالث.

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ويعتبر النجم الساحلي قد ضمن بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، خاصة وأنه سيواجه فريق بلاتينيوم ستارز أضعف فرق المجموعة، على أرضه و وسط جماهيره بتونس، ولم يحصد بلاتينيوم خلال مشوار دور المجموعات سوى نقطة واحدة فقط كانت من خلال التعادل مع الأهلي بهدف لمثله.

وتضع جماهير النادي الأهلي الكثير من الآمال على رينية فايلر مدرب الأهلي في عبور دور المجموعات بأمان خاصة وأن السويسري حقق نتائج إيجابية أرقام قياسية في الدوري المحلي بـ 12 فوز متتالي محققاً العلامة الكاملة بـ 36 نقطة في صدارة الدوري العام.