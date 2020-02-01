شكرا لقرائتكم أحداث بورسعيد .. نجوم الكرة تنعى شهداء الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر موقع انستجرام الذكرى الثامنة لشهداء مجزرة بورسعيد، والتي تحل اليوم السبت حيث لقي 72 مشجعاً من عشاق القلعة الحمراء مصرعهم على إثر أحداث عنف شهدتها مباراة الأهلي والمصري في الدوري العام موسم 2012.

تعود الأحداث على ما قبل ثماني سنوات في الأول من فبراير عام 2012، عندما حل النادي الأهلي ضيفاً على نظيره المصري البورسعيدي في منافسات بطولة الدوري العام، وسط أجواء جماهيرية مشحونة، إلا أن أحداً لم يتخيل أن تصل الأمور إلى هذا الحد وأن يرحل 72 مشجعاً عن عالمنا بسبب أحداث الشغب في مباراة لكرة القدم.

نجوم الكرة أيضاً على اختلاف انتماءاتهم الكروية لم يكونوا بعيدين عن إحياء الذكرى الحزينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان في مقدمتهم محمود عبد الرزاق شيكابالا نجم الزمالك ومصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء، وعدد من نجوم الأهلي المعتزلين والحاليين.

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وذكرت مصادر غياب الإجراءات الأمنية والتفتيش أثناء دخول المباراة، وترك باباً صغيراً لخروج الجماهير الأمر الذي أدى إلى موت عدد منهم بسبب التدافع، وكان وزارة الصحة أوضح أن الإصابات كلها إصابات مباشرة في الرأس، كما أن هناك إصابات خطيرة بآلات حادة تتراوح بين ارتجاج في المخ وجروح قطعية، وأكدت مصادر طبية أن بعضهم قتلوا بطعنات من سلاح أبيض أو بطلقات نارية