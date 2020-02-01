شكرا لقرائتكم كريم عبدالجواد يتأهل لنصف النهائي بطولة إيدينبرج للاسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل البطل المصرى، كريم عبد الجواد، لاعب النادى الأهلى والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، إلى الدور نصف النهائى ببطولة إيدينبرج، التى تستضيفها اسكتلندا حتى الثانى من فبراير الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 20 ألف دولار.

وتغلب عبد الجواد فى مباراة الدور ربع النهائى على منافسه الإنجليزى ديكلان جيمس بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى مباراة طويلة امتدت لـ 80 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 13-11, 11-8, 8-11,11-4.

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وكان كريم عبد الجواد قد توج مؤخراً ببطولة تشانل فاز بعدما فاز على مواطنه محمد الشوربجي المصنف الثانى عالميا فى المباراة النهائية بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى لقاء صعب امتد لـ90 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-3, 11-1, 10-12, 11-6.

ويمتلك كريم عبد الجواد فى بطولتين فى رصيده حتى الآن فى الموسم الجارى، بعدما توج ببطولتى تشانل فاز ومصر الدولية للاسكواش التى أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة، بعد التغلب فى المباراة النهائية على المصنف الأول عالميا على فرج.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.