شكرا لقرائتكم الزمالك ضد أول أغسطس.. تشكيل الأبيض المتوقع أمام بطل أنجولا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد أول أغسطس



يلتقى فريق الزمالك فى الثالثة عصر اليوم السبت، مع أول أغسطس الأنجولى فى إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

تعد المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين، خاصة أنها لن تؤثر على تحديد هوية الفرق المتأهلة إلى دور الـ 8 فى البطولة بعدما حسم الزمالك ومازيمبى الكونغولى بطاقتى التأهل إلى الدور التالى عن المجموعة الاولى وخروج كل من اول أغسطس وزيسكو الزامبى.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بطل أنجولا:



ومن المتوقع أن يبدأ باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك المباراة بتشكيل كالتالى: محمد عواد فى حراسة المرمى أمامه الرباعى أحمد عيد ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة، وفى الوسط كل من محمد حسن ويوسف أوباما ومحمد أوناجم وزيزو ومصطفى فتحى، وفى الهجوم الكونغولى كاسونجو.

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التشكيل المتوقع لفريق أول أغسطس أمام الزمالك



من المتوقع أن يدفع البوسنى دراجان يوفيتش بتشكيل يضم كلا من: حراسة المرمى: دا كروز.. الدفاع: دا كوستا، نيجاندا، ماسنجونا، ماسوكاما.. الوسط: اكينفينوا، ماريو بالورديا، خوسيه ماسيا.. الهجوم: ارى بابيل، نيلسون دالوز، كريستوفاو.

الزمالك ضد أول أغسطس



يحتل فريق الزمالك المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط من 5 مباريات حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة، ونجح لاعبوه فى احراز 5 اهداف واستقبلت مرماه 4 أهداف.

فيما يحتل فريق اول أغسطس المركز الثالث فى المجموعة برصيد 3 نقاط جمعها من 5 مباريات حيث لم يحقق الفوز فى أى مباراة، وتعادل فى 3 مباريات وتعرض للخسارة فى مباراتين، واحرز لاعبوه 4 اهداف فقط بينما تلقت شباكه 7 أهداف.

وانتهت مباراة الفريقين فى الجولة الثانية من دور المجموعات بفوز الزمالك بهدفين مقابل لا شيء فى المباراة التى جمعتهما بإستاد القاهرة وكانت المباراة الاولى للفرنسى كارتيرون مع الزمالك .