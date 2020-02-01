شكرا لقرائتكم الاهلي والهلال.. التشكيل المتوقع للأحمر فى موقعة أم درمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتمد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى فى اختيار تشكيل مباارة الهلال السودانى على إغلاق منطقة الوسط أمام اي هجوم متوقع من جانب لاعبي الفريق السودانى بالإضافة الى شن هجمات سريعة لارباك لاعبي الهلال واجبارهم على العودة للدفاع عن مرماهم لاسيما فى ظل امتلاك بعض لاعبي الاهلى مهارات خاصة فى المراوغة والتسديد وايضا اللعب الجيد على الاطراف .

واستقر السويسرى على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الهلال السودانى فى التاسعة من مساء اليوم باستاد الجوهرة الزرقاء بام درمان .

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ووضع سيناريو أن يتم الدفع بالوافد الجديد المهاجم السنغالى أليو بادجي حسب سير اللقاء والنتيجة او أن يتم الدفع به فى الشوط الثاني لاستغلال حالة الارهاق البدني لجدي المنافس وايضا يساعد فى تخفيف اي ضغط من الممكن ان يقوم به لاعبي الهلال على الأهلى .

كان فايلر قد اختار لهذه المباراة قائمة تضم 21 لاعبا على أن يتم استبعاد ثلاثة لاعبين من اقائمة عند اعلان القائمة النهائية للمباراة وتضم قائمة بعثة الاهلى فى السودان محمد الشناوى ، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن".

ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادى الذى تحدث مع اللاعبين مؤكدا على ثقته الكبيرة فيهم وانهم جديرون بتخطي هذه المباراة الصعبة وان الاهلى اعتاد على مثل هذه المواقف