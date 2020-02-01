شكرا لقرائتكم تأهل نور الطيب وفريدة محمد إلى ربع نهائي بطولة كليفلاند للاسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتغلبت نور الطيب على منافستها الأمريكية صابرينا صبحي في مباراة دور الـ 16 بنتيجة 3/2، في مباراة استغرقت 71 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-3, 6-11, 11-5, 11-9.
فيما فازت فريدة محمد على مواطنتها سلمى هاني بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 9-11, 11-9, 11-4.
وخسرت منة ناصر أمام الهندية جوشنا تشينابا بشوط واحد بعد انسحابها قبل استكمال الشوط الثاني وبالتحديد بعد مرور 21 دقيقة للإصابة وجاءت النتيجة كالتالي: 12-10, 3-0.
كما خسرت نادين شاهين أمام أني أو لاعبة هونج كونج بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 24 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-7, 11-6.
وودعت منة حامد البطولة بعد خسارتها أمام الانجليزية سارة جان بيري بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-8, 11-7.
وأخيراً خسرت ميار هاني أمام الإنجليزية أليسون ويترز، بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 18-16, 11-3, 11-3.
وتعتبر نور الطيب هي حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجي بطولة جي بي مورجان كأول بطولة بلاتينية في العام الجاري، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.
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