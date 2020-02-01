’’#لن_ننسي_ولن_نسامح‘‘.. جمهور الأهلي يحيي ذكرى الشهداء.. وكلمات مؤثرة من تريكة وشيكابالا

كتب: ضياء السقا

تحل اليوم السبت، الذكرى الثامنة لشهداء مجزرة بورسعيد، والتي حدثت في الأول من فبراير عام 2012، وأسفرت عن سقوط 74 شهيدا، عقب مباراة الأهلي والمصري في الدوري الممتاز.

من جانبه، أحيا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ذكرى شهداء النادي الأهلي.

ونشر شيكابالا، عبر حسايه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة كارتونية له وهو يرتدي تي شيرت الزمالك بجوار وسط عدد من جماهير أولتراس أهلاوي معلّقاَ عليها بالقول: "سنخلد ذكراكم حتى نلقاكم".

وفي سياق متصل، أحيا محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي ومنتخب مصر السابق، ذكرى الشهداء.

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وقال تريكة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في مكان واسع وأخضر، اسمه جنة الخالدين، شاب بتيشيرت أحمر وشه فرحان مش حزين، داخل بالخطوة مادد مستغرب المكان دي الجنة يا شهيد يلي مفيش زيك إنسان".

وأتم: "سنخلد ذكراكم حتى نلقاكم رحم الله شهداء النادي الأهلي علمونا معنى الإنتماء، كل المجد للشهداء".

وفي ذات السياق، تصدر هاشتاج "#RIP_ALAhly_Martyrs"، تريند موقع تويتر، السبت، تخليدا لذكرى شهداء الأهلي.

كما دشنت جماهير الأهلي هاشتاجا أخر بعنوان "#لن_ننسي_ولن_نسامح"، ليحتل المرتبة الثانية.

وفيما يلي جانب من التغريدات: