تعرف على موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري الأبطال

نرصد لكم موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني والتي يخوضها الفريقان ضمن ختام مواجهات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يسعى خلالها الفريق الأحمر إلى الفوز باللقاء أو التعادل بها لضمان التأهل إلى الدور التالي بالبطولة.

وتقام مباراة المارد الأحمر والهلال السوداني اليوم السبت الأول من شهر فبراير، وتنطلق في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وكانت بعثة الفريق الأحمر قد انطلقت إلى السودان يوم الخميس، وضمت قائمة الفريق 21 لاعبا وجاءت على النحو التالي “محمد الشناوي، شريف إكرامي، أحمد فتحي، أيمن أشرف، حسام عاشور، رامي ربيعة، علي معلول، ياسر إبراهيم، حسين الشحات، محمد هاني، محمود كهربا، علي لطفي، جونيور أجايي، أليو بادجي، محمد مجدي قفشة، عمرو السولية، أليو ديانج، مروان محسن، جيرالدو، ومحمود متولي”.