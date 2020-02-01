موعد مباراة الإسماعيلي ونادي أسوان بالدوري العام والقنوات الناقلة

نرصد لكم موعد مباراة الإسماعيلي ونادي أسوان ضمن مواجهات الأسبوع السادس عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد أسوان؛ حيث يحل الفريق الأصفر ضيفا ثقيلا على نظيره تماسيح النيل.

ويحتل النادي الإسماعيلي المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة، وكان قد خاض 15 مباراة حقق الفوز في 6 منها وتعادل في ثلاثة وتلقى الهزيمة في 6 مباريات أخري، بينما يقع فريق أسوان في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 6 مباريات وتلقى الهزيمة في 7 مباريات أخري.

وتقام مباراة الدراويش ونادي أسوان يوم الإثنين المقبل الثالث من شهر فبراير الجاري، وتنطلق في تمام الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، على أن تقوم قنوات أون سبورت وتايم سبورت بإذاعة اللقاء مباشرة في الموعد المحدد له.