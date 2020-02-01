تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أول أغسطس بدوري الأبطال

يستعد نادي الزمالك لخوض لقاء الجولة الأخيرة بمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق أول أغسطس الأنجولي، والتي تقام اليوم السبت الموافق الأول من فبراير الجاري 2020، والتي تنطلق في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.
وجاءت قائمة الفريق الأبيض لمباراة اليوم على النحو التالي:
- محمد صبحي، محمد عواد، ومحمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمي.
- خط الدفاع: أحمد عيد، محمود الونش، عبد الله جمعة، محمد عبد السلام ومحمد عبد الغني.
- خط الوسط: محمد حسن، محمد اوناجم، محمد عنتر، مصطفي فتحي، أحمد سيد زيزو، كريم بامبو، إسلام جابر، ويوسف أوباما.
- خط الهجوم: كاسونجو، مصطفي محمد وعمر السعيد.