تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أول أغسطس بدوري الأبطال

يستعد نادي الزمالك لخوض لقاء الجولة الأخيرة بمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق أول أغسطس الأنجولي، والتي تقام اليوم السبت الموافق الأول من فبراير الجاري 2020، والتي تنطلق في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وجاءت قائمة الفريق الأبيض لمباراة اليوم على النحو التالي: