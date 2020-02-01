بيراميدز ينهي استعداداته لمواجهة نواذيبو الموريتاني بدوري الأبطال

ينهي فريق بيراميدز كافة الاستعدادات والتدريبات اللازمة قبل مواجهة نواذيبو الموريتاني، والتي من المقرر اقامتها غدا الأحد ويستضيفها ستاد الدفاع الجولي في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، ضمن ختام مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الفريق المران الأخير له على ستاد الدفاع الجوي، على أن يتم بعدها عقد مؤتمرا صحفيا بحضور كل من المدير الفني للفريق وكابتن الفريق، بالإضافة إلى عقد الاجتماع الفني قبل موعد اللقاء.

وكان من المفترض إقامة اللقاء بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، ولكن بعد مطالي مجلس إدارة الفريقين وافق مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي على نقل المباراة وإقامتها في القاهرة، خاصة وأن اللقاء يعتبر بمثابة تحصيل حاصل لكل منهما بعد تأهل بيراميدز إلى دور الـ8 بالبطولة.