تعرف على موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي بدوري الأبطال

نرصد لكم موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي، والتي تقام ضمن ختام مواجهات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تأكد تأهل الفريق الأبيض إلى الدور التالي بالبطولة.

ويقع الفارس الأبيض المركز الثاني بمجموعته الأولى برصيد 8 نقاط؛ حيث تأكد من التأهل إلى دور الـ8 بالبطولة، بينما يقع فريق أول أغسطس الأنجولي في المركز الأخير برصيد 3 نقاط ويسبقه فريق زيسكو يونايتد بنفس عدد النقاط، بينما يحتلل فريق مازيمبي الكونغولي المركز الأول بـ11 نقطة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الفارس الأبيض وأول أغسطس الأنجولي اليوم السبت الأول من شهر فبراير 2020، وتنطلق في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية.