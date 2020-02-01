أحمد أيمن يغيب عن لقاء الإسماعيلي أمام نادي أسوان

يفتقد النادي الإسماعيلي خدمات اللاعب أحمد أيمن خلال مباراته أمام نادي أسوان، نظرا لمعاناة اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية، تلك التي لحقت به في لقاء فريقه أمام فريق بيراميدز، التي انتهت بفوز الأهرام بهدف نظيف دون مقابل للدراويش.

ويستعد الفريق الأصفر لخوض لقاء تماسيح النيل؛ حيث ينطلق الدراويش اليوم السبت متجها إلى أسوان لخوض اللقاء المرتقب المقرر إقامته يوم الإثنين القادم، ضمن مواجهات الأسبوع السادس عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفريق الأصفر المركز السابع بجدول ترتيب الدوري العام برصيد 21 نقطة، بعد الفوز الأخير الذي حققه على فريق الإنتاج الحربي، بينما يقع فريق أسوان في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.