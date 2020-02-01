الإسماعيلي يقرر بيع باهر المحمدي خلال ميركاتو الصيف

كشف النادي الإسماعيلي عن رغبته في بيع اللاعب باهر المحمدي خلال ميركاتو الصيف المقبل؛ حيث يسعى الفريق الأصفر إلى الحصول على أكبر استفادة مادية من بيع اللاعب وتدعيم الفريق بها في التعاقد مع العديد من الصفقات المميزة الأخري، في ظل رغبة اللاعب وإصراره على الرحيل عن صفوف الدراويش على سبيل الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي أو الاحتراف الخارجي.

وكان اللاعب قد تلقى العديد من العروض المحلية والخارجية للتعاقد معه أبرزها النادي الأهلي وعرض آخر تركي.

وكان مجلس إدارة الفريق الأصفر قد قام بتوقيع غرامة مالية على اللاعب بقيمة 200 ألف جنيه، بعد التصريحات التليفزيونية التي قام اللاعب بالإدلاء بها خلال الفترة الأخيرة وتحويله للتحقيق من قبل إدارة النادي وعدم امتثاله لها.