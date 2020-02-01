شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام بطل أنجولا في ختام المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فى الثالثة عصر اليوم السبت ، فريق الزمالك مواجهة تحصيل حاصل أمام نظيره أول أغسطس الأنجولى فى إطار الجولة السادسة و الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

تعد المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين ، خاصة أنها لن تؤثر على تحديد هوية الفرق المتأهلة الي دور الـ 8 في البطولة بعدما حسم الزمالك ومازيمبي الكونغولي بطاقتي التأهل الي الدور التالي عن المجموعة الأولي وخروج كل من أول أغسطس وزيسكو الزامبي.

ومن المتوقع انت يبدأ باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك المباراة بتشكيل كالتالي : محمد عواد في حراسة المرمي أمامه الرباعي أحمد عيد ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة، وفي الوسط كل من محمد حسن ويوسف أوباما ومحمد اوناجم وزيزو ومصطفي فتحي ، وفي الهجوم الكونغولي كاسونجو.

التشكيل المتوقع لفريق أول أغسطس أمام الزمالك

من المتوقع أن يدفع البوسني دراجان يوفيتش بتشكيل يضم كل من : حراسة المرمى: دا كروز ..الدفاع: دا كوستا، نيجاندا ، ماسنجونا ، ماسوكاما ..الوسط: اكينفينوا ، ماريو بالورديا ، خوسيه ماسيا..الهجوم: ارى بابيل ، نيلسون دالوز ، كريستوفاو

يحتل فريق الزمالك المركز الثاني في المجموعة الأولي برصيد 8 نقاط من 5 مباريات حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة ، ونجح لاعبوه في احراز 5 اهداف واستقبلت مرماه 4 أهداف.

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فيما يحتل فريق اول أغسطس المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط جمعها من 5 مباريات حيث لم يحقق الفوز في أي مباراة ، وتعادل في 3 مباريات وتعرض للخسارة في مباراتين ، واحرز لاعبوه 4 اهداف فقط بينما تلقت شباكه 7 أهداف.

وانتهت مباراة الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات بفوز الزمالك بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما بإستاد القاهرة وكانت المباراة الاولي للفرنسي كارتيرون مع الزمالك .