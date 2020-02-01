شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. حصاد الميركاتو في الدوري المصرى.. 43 صفقة في انتقالات يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار عن ملف الانتقالات الشتوية فى الدورى المصرى، فى الثانية عشر منتصف ليل أمس الجمعة، بعد 31 يومًا من الصراع الشرس على تدعيم الصفوف من جميع أندية الدورى، سعيًا لمواصلة الأحلام المشروعة فى المسابقة، سواء كان الصراع على المقدمة، أو البقاء فى الدورى والهروب من شبح الهبوط.

وانتهت فترة الانتقالات الشتوية للموسم الجارى، بعدما شهدت تعاقدات بالجملة لفرق الدورى المصرى، واتجهت معظم الفرق إلى التعاقد مع مهاجمين أجانب، كما اتجه النادى الأهلى إلى التعاقد مع لاعبين شباب من دورى الدرجة الثانية.

واكتفت أربعة أندية بقوائمهم المعلنة فى بداية الموسم، وفشلت فى التدعيم وهى أندية، مصر للمقاصة وحرس الحدود وبيراميدز والمصرى البورسعيدى، بسبب اكتمال قائمتهم بـ30 لاعبا وهو ما منعهم من إجراء صفقات خلال هذا الميركاتو.

وشهد شهريناير إتمام 43 صفقة ما بين الأندية، سواء من خارج مصر أو الانتقال بين أندية الدورى المصرى، وكان نادى أسوان هو الأنشط من بين الأندية المصرية، حيث استطاع تدعيم جميع مراكزه سعيا لتحقيق هدفه من هذا الموسم والبقاء بين الكبار وعدم الهبوط للممتاز ب بقيادة مدربه مجدى عبد العاطى الذى نجح أخيرا فى تحقيق فوز فى الدورى على حساب حرس الحدود.

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