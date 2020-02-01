شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يتناولون الإفطار بفندق الإقامة قبل مواجهة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول لاعبو النادى الأهلي وجبة الإفطار بفندق إقامتهم بالسودان، قبل الخلود إلى الراحة، حيث يستعد الفريق الأحمر لمواجهة حاسمة أمام الهلال السودانى فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا، والتى تقام فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

واصطحب رينية فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلي، 21 لاعباً فى رحلة السودان، بينما تم استبعاد رمضان صبحى وأحمد الشيخ وسعد سمير وحمدى فتحى ومحمد محمود للإصابة ومحمود وحيد وصالح جمعة وحسام عاشور لأسباب فنية.

وضمت قائمة الأهلى كلاً من: "محمد الشناوى بعد تعافيه من إصابة الظهر، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن".

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ويكفى النادى الأهلى تحقيق التعادل فقط فى مباراته أمام الهلال من أجل حجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث يحتل المارد الأحمر صدارة مجموعته برصيد 10 نقاط وفى المركز الثانى يأتى النجم الساحلى التونسى برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف فقط عن الهلال صاحب المركز الثالث.

ويعتبر النجم الساحلى قد ضمن بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، خاصة وأنه سيواجه فريق بلاتينيوم ستارز أضعف فرق المجموعة، على أرضه ووسط جماهيره بتونس، ولم يحصد بلاتينيوم خلال مشوار دور المجموعات سوى نقطة واحدة فقط كانت من خلال التعادل مع الأهلى بهدف لمثله.

وتضع جماهير النادى الأهلى الكثير من الآمال على رينية فايلر مدرب الأهلى فى عبور دور المجموعات بأمان خاصة وأن السويسرى حقق نتائج إيجابية أرقام قياسية فى الدورى المحلى بـ 12 فوز متتالى محققاً العلامة الكاملة بـ 36 نقطة فى صدارة الدورى العام.