شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أكرم توفيق فى رحلة مغازلة فايلر بعد تألقه مع الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش أكرم توفيق لاعب وسط النادي الأهلي المعار إلى فريق الجونة خلال الموسم الجاري، حالة من الانتعاشة الكروية، بعد تألقه مع منتخب الفراعنة الأوليمبي في أمم أفريقيا للشباب التي استضافتها مصر مؤخراً، وكذلك تألقه مع الجونة ليصبح صمام أمان في وسط الفريق الساحلي.

أكرم توفيق استطاع أن يكسب ثقة الجماهير المصرية بعد ظهوره المميز مع المنتخب الشباب في نوفمبر الماضي، حيث اعتمد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي على أكرم توفيق بشكل أساسي ليشارك في جميع المباريات متفوقاً على نفسه في وسط الملعب، ليصبح من أهم عناصر الفراعنة ويساهم في تتويج المنتخب بأول بطولة في تاريخه بأمم أفريقيا، وفي تأهل الفراعنة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

بدأ أكرم توفيق مسيرته الكروية في ناشئين نادي إنبي قبل أن يلفت أنظار النادي الأهلي لينضم إلى القلعة الحمراء في موسم 2017، ةمع الأهلي ظل أكرم توفيق حبيساً لدكة البدلاء ولم يحصل إلا على القليل من الفرص لم تكن كافية لتثبيت أقدامه في تشكيل الفريق الأحمر، ليرحل في موسم 2018/2019 إلى فريق الجونة على سبيل الإعارة.

مع الجونة استعاد أكرم توفيق مكانه في الملعب ليتألق بين صفوف الفريق الساحلي وينضم من خلاله إلى المنتخب الأوليمبي، والذي كان الانطلاقة الحقيقية لأكرم توفيق، كاشفاً عن خامة مميزة في وسط الملعب سيكون لها دور كبير في المستقبل مع المنتخب الأول.

وخلال الموسم الجاري شارك أكرم توفيق في 14 مباراة مع فريق الجونة سجل هدفين وصنع آخر، وكان الهدف الأبرز لتوفيق في شباك النادي المصري مع الثانية الأخيرة من عمر المباراة في لقاء الجولة 15 من عمر المسابقة المحلية، معلناً فوز الجونة بهدفين مقابل هدف ليحصد ثلاث نقاط ثمينة لفريقه على حساب أبناء المدينة الباسلة.



أكرم توفيق في الاهلي



أكرم توفيق و والدته



أكرم توفيق وشقيقة



اكرم توفيق



أكرم في المران



أكرم في مران الجونة

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اكرم لاعب الفراعنة



اكرم مع الأهلي



اكرم مع الجونة



أكرم مع المنتخب الأوليمبي



أكرم مع المنتخب



اكرم ومحمد نجيب



لاعب الاهلي المعار للجونة



لاعب الجونة