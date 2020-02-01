نور الطيب وفريدة محمد تتأهلان إلى ربع نهائى كليفلاند للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الثنائى المصرى نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الرابعة عالمياً لسيدات الاسكواش، وفريدة محمد، إلى الدور ربع النهائى ببطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش، والتى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 30 يناير الجارى وحتى الثالث من فبراير المقبل، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 51 ألف دولار، حيث تصنف البطولة بفئة البطولات الذهبية. وتغلبت نور الطيب على منافستها الأمريكية صابرينا صبحى فى مباراة دور الـ 16 بنتيجة 3/2، فى مباراة استغرقت 71 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-3, 6-11, 11-5, 11-9. فيما فازت فريدة محمد على مواطنتها سلمى هانى بنتيجة 3/1 فى مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 9-11, 11-9, 11-4. وخسرت منة ناصر أمام الهندية جوشنا تشينابا بشوط واحد بعد انسحابها قبل استكمال الشوط الثانى وبالتحديد بعد مرور 21 دقيقة للإصابة وجاءت النتيجة كالتالي: 12-10, 3-0. Advertisements كما خسرت نادين شاهين أمام أنى أو لاعبة هونج كونج بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 24 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-7, 11-6. وودعت منة حامد البطولة بعد خسارتها أمام الانجليزية سارة جان بيرى بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-8, 11-7. وأخيراً خسرت ميار هانى أمام الإنجليزية أليسون ويترز، بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 18-16, 11-3, 11-3. وتعتبر نور الطيب هى حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجاري، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

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