كلوب يعلق على إمكانية رحيل صلاح عن ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن إمكانية رحيل النجم المصري محمد صلاح عن الفريق خلال الموسم المقبل.

وقال كلوب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ساوثهامبتون عند سؤاله عن إمكانية رحيل صلاح: "أعتقد أنه سيستمر معنا، هل سمعت شيئًا مختلفًا؟".

وأضاف المدير الفني الألماني: "كيف بإمكانكم معرفة نية اللاعب بالبقاء أو الرحيل؟ بالنسبة لي بصراحة، أعتقد أن صلاح استقر هنا".

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وتابع كلوب تصريحاته: "ليس لدي فكرة عن موضوع انتقال صلاح، ولا أعرف أي أخبار عن انتقال أي لاعب آخر في ليفربول، لم يخطر الأمر ببالي حتى سألتم أنتم السؤال".

وأردف المدرب الألماني: "طالما أنني لا أسمع شيئًا، ولا أسأل اللاعبين عن خططهم في الموسم المقبل أو خلال عامين، فإنه يبدو لي أنهم مستمرون مع الفريق".

واختتم كلوب تصريحاته عن مدة عقد صلاح مع ليفربول: "أعتقد أنها طويلة، ولكني لا أعلم".

يذكر أن صلاح سجل 16 هدفاً خلال هذا الموسم خلال 32 مباراة لعبها بجميع المسابقات، وساهم في صناعة 9 آخرين.