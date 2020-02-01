صلاح أساسياً.. تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة ساوثهامبتون بالبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت، فريق ساوثهامبتون على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ25 بالدوري الإنجليزي الممتاز. ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 70 نقطة بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه. وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، سيدفع بالنجم الإنجليزي أوكسليد تشامبرلين ليعوض غياب النجم السنغالي ساديو ماني الذي يعاني من إصابة عضلية. وسيقود النجم المصري محمد صلاح خط هجوم ليفربول رفقة البرازيلي روبيرتو فيرمينو أمام ساوثهامبتون. Advertisements وجاء تشكيل ليفربول المتوقع كالتالي: حراسة المرمى: أليسون. خط الدفاع: أليكساندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون. خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - جورجينيو فينالدوم. خط الهجوم: محمد صلاح - أوكسليد تشامبرلين - روبيرتو فيرمينو.

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