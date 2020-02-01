محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري: اجتمع وفد رسمي من نادي الزمالك مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل مناقشة ملف السوبر الأفريقي. ومن المقرر أن تستضيف قطر مباراة السوبر الأفريقي يوم 14 فبراير الجاري بين الزمالك بطل الكونفيدرالية، والترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا. وحرص وفد من الزمالك ضم كلا من هاني زادة وأحمد مرتضى منصور أعضاء مجلس إدارة النادي، للسفر الى دولة المغرب لعقد اجتماع مع رئيس "كاف" لبحث ملف السوبر الأفريقي. Advertisements وحضر هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ورئيس اتحاد الكرة السابق الجلسة. وأفاد مراسل "يلا كورة" بأن وفد الزمالك قدم لرئيس "كاف" الأسباب الرئيسية لرفض خوض مباراة السوبر الأفريقي في قطر، وسط محاولات لنقل المباراة لملعب أخر. وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك في أكثر من مناسبة رفضه لخوض السوبر الأفريقي في قطر، وحدد بعض الشروط للموافقة على خوض المباراة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. وفد الزمالك يجتمع مع رئيس "كاف" في المغرب بحضور أبوريدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.