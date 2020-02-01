أول تعليق من كريم حافظ بعد انتقاله لمالاتياسبور التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي جوهر

أعرب النجم المصري كريم حافظ، عن سعادته بعد انتقاله لفريق مالاتياسبور التركي في الساعات الأخيرة لموسم الانتقالات الشتوية، لينضم للفريق بعد قطع إعارته لنادي قاسم باشا.

وقال النادي التركي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أمس الجمعة، أنه توصل إلى اتفاق مع اللاعب المصري لإرتداء قميص الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال حافظ في تصريحات خاصة لـ"يلاكورة": "سعيد جدًا بهذا الانتقال واللعب في صفوف فريق جيد يتواجد في فرق النصف الأول من مراكز الترتيب".

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وأضاف: "أنا جاهز لخوض هذا التحدي الجديد بعد أن شاركت في معظم مباريات قاسم باشا في الدور الأول".

وعن كواليس انتقاله لفريق مالاتياسبور، قال حافظ: "كواليس انضمامي لملطية سبورت جاءت عن طريق مدرب الفريق الذي يعرفني جيدًا عندما استقدمني من قبل في قاسم باشا الموسم الماضي وأنا سعيد جدًا بالعودة للعمل معه من جديد".

واختتم الظهير الأيسر المصري تصريحاته: "هدفي بكل تأكيد هو العودة من جديد لتمثيل المنتخب الوطني وأتمنى أن يحدث ذلك قريبًا".

يذكر أن كريم حافظ لعب خلال الموسم الحالي 13 مباراة في الدوري التركي، بجانب مباراتين في بطولة الكأس.