محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي: "عودة أفشة".. تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الهلال السوداني استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا. ويستضيف الهلال على ملعبه ووسط جماهيره نظيره الأهلي في الجولة الأخيرة لمجموعات دوري الأبطال. ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يأتي الهلال في المركز الثالث برصيد 9 نقاط. Advertisements وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أحمد فتحي. خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية. ثلاثي قبل المهاجم: حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - جونيور أجايي. خط الهجوم: مروان محسن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "عودة أفشة".. تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الهلال السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.