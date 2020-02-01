رياضة | ألميريا يعلن تعاقده مع نجل زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألميريا يعلن تعاقده مع نجل زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ألميريا الإسباني إنزو زيدان من صفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكشف ألميريا المنافس بدوري الدرجة الثانية الإسباني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر كشف فيها عن التعاقد رسميا مع إنزو زيدان، نجل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.

Advertisements

وبدأ نجل زيدان في أكاديمية ريال مدريد، ولعب فترة للفريق الأول قبل أن يرحل في 2017 لخوض 4 تجارب قصيرة مع ديبورتيفو ألافيس ورايو ماخداهوندا في إسبانيا، ولوزيرن السويسري، وأخيرا أفيس البرتغالي.

وشارك إنزو في 11 مباراة مع ديسبورتيفو أفيس هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين.