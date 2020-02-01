رياضة | محمد صلاح في تشكيل ليفربول المتوقع ضد ساوثهامبتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح في تشكيل ليفربول المتوقع ضد ساوثهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة اليوم أمام ضيفه ساوثهامبتون.
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ويستقبل ليفربول ضيفه ساوثهامبتون في الخامسة من مساء اليوم الأحد على ملعب الأنفيلد ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
ومن المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول كالتالي :-
حراسة المرمى : أليسون
خط الدفاع : أرنولد - جوميز - فان دايك - روبيرتسون
خط الوسط : هيندرسون - فاليندوم - تشامبرلين
خط الهجوم : مينامينو - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينيو.