رياضة | 516 مليون يورو قيمة الغائبين عن ديربي مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 516 مليون يورو قيمة الغائبين عن ديربي مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن اللاعبين الذين سيغيبون عن الديربي بين ريال مدريد وجاره العنيد أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، على ملعب سانتياجو بيرنابيو تُقدر قيمتهم السوقية بـ516 مليون يورو.

يغيب عن الديربي كل من البلجيكي إيدين هازارد والبرتغالي جواو فيليكس والويلزي جاريث بيل والإسباني دييجو كوستا والبرازيلي رودريجو جوس والإنجليزي كيران تريبيير، بسبب الإصابة.

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ولن يتواجد أيضاً في المباراة للإصابة الإسبانيين ماركو أسينسيو وخورخي كوكي والكولومبي سانتياجو أرياس، والأوروجوياني خوسيه ماريا خيمينيز.

يذكر أن آخر ديربي جمع بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد كان في نهائي السوبر الإسباني، وانتهى لمصلحة "الميرينجي" بركلات الجزاء الترجيحية، عقب تعادلها سلبياً في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة.