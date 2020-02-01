رياضة | تشكيل الأهلي المتوقع ضد الهلال السوداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الأهلي المتوقع ضد الهلال السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على تشكيل فريقه لمباراة الهلال السوداني على ملعب الجوهرة بأم درمان، في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا. تشكيل الأهلي المتوقع ضد الهلال حراسة المرمى: محمد الشناوي Advertisements خط الدفاع: علي معلول ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد فتحي خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة خط الهجوم: حسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن

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