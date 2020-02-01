رياضة | شرط ميسي الوحيد لتجديد عقده مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرط ميسي الوحيد لتجديد عقده مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني شرطه الوحيد لتجديد عقده مع الفريق رغم أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي عرض عليه عقدًا مفتوحًا.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن بارتوميو يرغب في منح ليونيل عقداً مدى الحياة مع برشلونة لرغبته في استمرار أسطورة البرغوث الأرجنتيني.

وأشارت إلى أن ميسي طلب من إدارة برشلونة أن يتضمن عقده الجديد بنداً يسمح له بفسخ التعاقد وإنهاء مشواره مع برشلونة بنهاية كل موسم في شهر يونيو.

Advertisements

وأوضحت أن ميسي يسير على خطى أندرياس إنييستا الذي وضع هذا البند في عقده مع برشلونة قبل أن يقرر الرحيل للاحتراف في اليابان بنهاية موسم 2017- 2018، حيث رحل عن كامب نو وعمره 33 عاماً.

وساهم ميسي في اكتساح برشلونة لفريق ليجانيس بخماسية نظيفة فيدور ال16 لكأس ملك إسبانيا.