رياضة | أول تعليق من يورجن كلوب على رحيل محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من يورجن كلوب على رحيل محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي ما أثير عن رحيل محمد صلاح في نهاية الوسم وذلك خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب: "أعتقد أن محمد صلاح معنا في الموسم المقبل.. يبدو أن صلاح استقر هنا فكيف بإمكانكم معرفة نيته الحقيقية".

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وأضاف كلوب: "ليس لدي أدنى فكرة عن رحيل محمد صلاح ولم يخطر ببالي أن أسأله هذا السؤال حتى سألتموه أنتم".

وسجل محمد صلاح 16 هدفًا في هذا الموسم خلال 32 مباراة خاضها ورفع رصيده إلى 87 هدفًا في 136 مباراة مع الريدز.