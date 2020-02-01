اونلاين | «يلا شووت live» مشاهدة مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش النجم جودة متعددة NOW

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يستعد ملعب 14 يناير في تونس لاستضافة مباراة قوية، بين أصحاب الأرض النجم الساحلي التونسي ضد بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، في ختام مباريات دو المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الفريقين، ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم بجوارهم كل من “الأهلي المصري، والهلال السوداني”، والذي تجمعهما مواجهة حاسمة مساء اليوم أيضًا.

مشاهدة مباراة النجم الساحلي و بلاتينيوم ستارز في دوري الابطال

مشاهدة مباراة النجم الساحلي و بلاتينيوم ستارز في دوري الابطال

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مشاهدة مباراة النجم الساحلي و بلاتينيوم ستارز في دوري الابطال

ويدخل الفريق التونسي، وهو يحتاج لنقطة وحيدة من تلك المواجهة على أرضه ووسط جماهيره، لتأكيد صعوده للدور المقبل من البطولة.

فيما سيلعب بلاتينيوم ستارز، المباراة للتاريخ فقط بعدما خرج من المنافسات، عقب احتلاله مؤخرة الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

وكان النجم الساحلي، فاز بمواجهة الذهاب التي جمعتهما في زيمبابوي بالدور الأول، بثلاثية دون رد، ويأمل في تكرارها حتى يعبر لدور الثمانية.