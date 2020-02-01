اونلاين | يلا شوت Real Madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد والاتليتكو بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الريال رابط Real NOW

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يستضيف ريال مدريد جاره أتلتيكو مساء غد، السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو فى قمة مباريات الجولة 22 في الدوري الإسباني، ويدخل الملكى المباراة متصدرا جدول ترتيب الليجا برصيد 46 نقطة بفارق 3 نقاط عن الوصيف برشلونة، بينما يحتل الروخي بلانكوس المركز الخامس برصيد 36 نقطة قبل انطلاق مباريات الجولة.

موعد مباراة الريال ضد اتلتيكو مدريد

تنطلق مباراة الريال ضد اتلتيكو مدريد فى الخامسة عصر غد، السبت، على ملعب سانتياجو برنابي، وستنقل على الهواء مباشرة على قناة beIN sports HD3.

ويدخل ريال مدريد ديربى العاصمة منتشيا بتحقيق انتصار على أتلتيكو في نهائي كأس السوبر الإسباني الذى أقيم في السعودية مطلع يناير الماضي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، وهو التعادل الثانى بين الفريقين هذا الموسم، حيث انتهى لقاء الدور الأول أيضًا بدون أهداف على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني

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مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني

وحقق ريال مدريد الفوز في كل مبارياته خلال 2020 حيث انهى شهر يناير بالعلامة الكاملة وكان آخرها الانتصار الكبير الذى حققه على فريق ريال سرقسطة برباعية نظيفة، فى دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، حيث افتتح الشهر بتحقيق الفوز على خيتافى، 3 – 0، فى الدورى ثم فالنسيا 3 – 1، فى نصف نهائي السوبر وبعدها أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح فى النهائى، بنتيجة 4 – 1، ثم عاد الميرنجى ليتخطى فريق إشبيلية 2 – 1 فى الليجا، وبعده سالامنكا 3 – 1، فى دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، واصل ريال مدريد، انتصاراته بهدف على ضيفه بلد الوليد، فى الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة اليوم ماركو أسينسيو الذى يعانى من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي فيما تحوم الشكوك حول مشاركة إيدين هازارد العائد مؤخرًا للتدريبات الجماعية بعد إصابة طويلة، في المقابل يغيب النجم البرتغالي جواو فيلكس بعد تعرضه للإصابة ضد ليجانيس الأحد الماضي في الدوري الإسباني.