اونلاين | «يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد الاتليتكو بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الريال live جول Atletico

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مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني

وحقق ريال مدريد الفوز في كل مبارياته خلال 2020 حيث انهى شهر يناير بالعلامة الكاملة وكان آخرها الانتصار الكبير الذى حققه على فريق ريال سرقسطة برباعية نظيفة، فى دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، حيث افتتح الشهر بتحقيق الفوز على خيتافى، 3 – 0، فى الدورى ثم فالنسيا 3 – 1، فى نصف نهائي السوبر وبعدها أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح فى النهائى، بنتيجة 4 – 1، ثم عاد الميرنجى ليتخطى فريق إشبيلية 2 – 1 فى الليجا، وبعده سالامنكا 3 – 1، فى دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، واصل ريال مدريد، انتصاراته بهدف على ضيفه بلد الوليد، فى الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة اليوم ماركو أسينسيو الذى يعانى من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي فيما تحوم الشكوك حول مشاركة إيدين هازارد العائد مؤخرًا للتدريبات الجماعية بعد إصابة طويلة، في المقابل يغيب النجم البرتغالي جواو فيلكس بعد تعرضه للإصابة ضد ليجانيس الأحد الماضي في الدوري الإسباني.