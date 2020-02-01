اونلاين | «يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ريال مدريد واتليتكو مدريد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ريال مدريد اليوم YALLA Real

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يستضيف ريال مدريد جاره أتلتيكو مساء غد، السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو فى قمة مباريات الجولة 22 في الدوري الإسباني، ويدخل الملكى المباراة متصدرا جدول ترتيب الليجا برصيد 46 نقطة بفارق 3 نقاط عن الوصيف برشلونة، بينما يحتل الروخي بلانكوس المركز الخامس برصيد 36 نقطة قبل انطلاق مباريات الجولة.

موعد مباراة الريال ضد اتلتيكو مدريد

تنطلق مباراة الريال ضد اتلتيكو مدريد فى الخامسة عصر غد، السبت، على ملعب سانتياجو برنابي، وستنقل على الهواء مباشرة على قناة beIN sports HD3.

ويدخل ريال مدريد ديربى العاصمة منتشيا بتحقيق انتصار على أتلتيكو في نهائي كأس السوبر الإسباني الذى أقيم في السعودية مطلع يناير الماضي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، وهو التعادل الثانى بين الفريقين هذا الموسم، حيث انتهى لقاء الدور الأول أيضًا بدون أهداف على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني

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مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني

مشاهدة مبراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني