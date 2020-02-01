اونلاين | «شووت» Ahli مشاهدة مباراة الاهلي والهلال يلا شوت بث مباشر Ahly LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش الاهلي Champions leuge

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قمة عربية أفريقية منتظرة اليوم تجمع بين الاهلي والهلال السوادني ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري أبطال أفريقيا يذكر أن الاهلي قد حسم مواجهة الذهاب بثنائية مقابل هدف ولكن نتيجة الذهاب لن تسهل من مهمة الفريق المصري كذلك الحال بالنسبة الهلال السوداني الذي سيكون لدية أفضلية الأرض والجمهور ولكن تلك الأفضلية لن تقلص من الفوارق الفنية بين الاهلي والهلال السوداني حيث أن بالطبع الاهلي المصري يمتلك إمكانيات فنية أعلي من نظيرة الهلال السوداني الذي سيكون مطالب خلال مواجهة الليلة بحصد نقاط اللقاء كاملة علي عكس الاهلي المصري متصدر المجموعة الثانية الذي سيخوض مواجهة اليوم ولدية إمكانية الحصول علي بطاقة التأهل لدور ربع النهائي إذا تمكن فقط من حصد نقطة التعادل.

الاهلي تمكن من حصد نقاط الثلاثة علي حساب النجم الساحلي التونسي المواجهة التي جمعت بين الفريق المصري والفريق التونسي ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري أبطال أفريقيا ولكن علي الرغم من حصد الاهلي نقاط اللقاء كاملة ولكن لم يظهر المادر الأحمر بالصورة المطمئنة لجماهيرة قبل خوض مواجهة الهلال السوداني وذلك علي الرغم من التعديلات التي قام بها رينية فايلر خلال مواجهة النجم الساحلي أهمها بالطبع خروج مجدي قفشة من التشكيل الأساسي والأعتماد علي اللاعب حسين الشحات في مركز صانع الألعاب وذلك ليس التوظيف الأمثل بالنسبة الشحات لذلك الاهلي كان لدية معاناة خلال مواجهة الفريق التونسي.

معاناة الاهلي خلال مواجهة النجم الساحلي قد تمثلت في الخروج بالكرة حيث أن رينية فايلر قد أعتمد علي اللاعب حسين الشحات في مركز صانع الألعاب وذلك بسبب فعالية حسين الشحات علي مرمي الخصم وذلك علي عكس مجدي قفشة الذي لا يكون لدية دور سوي خارج منطقة الجزاء وذلك بعمل ترابط بين الخطوط وتسهيل الخروج بالكرة وهذا هو الدور الذي قد أفتقدة الاهلي خلال مواجهة النجم الساحلي بالإخص أن الفريق التونسي لم يتراجع إلي الجانب الدفاعي كما تفعل أغلب الفرق المصرية أمام الاهلي خلال مواجهتهما بالدوري المصري وقد ترتب علي هذة النقطة عدم قدرة الاهلي علي فرض سيطرتة علي المباراة بالإضافة إلي أفتقاد الكرة بسهولة كبيرة.