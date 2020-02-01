اونلاين | «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك ضد بريميرو دي أوجوستو بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الزمالك beIN SPORT

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المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 6 ، ستنطلق في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “سيداد إينيفارسيتاريا” بمدينة لواندا.

يدخل فريق الزمالك المباراة بدون ضغوطات بعد ضمان التأهل إلى دور ربع النهائي، بعد تعادله مع متصدر المجموعة “تي بي مازيمبي الكونغولي” وتعادل “زيسكو يونايتد الزامبي” مع بريميرو دي أوجوستو بنتيجة (1-1) في الجولة الماضية.

وجمع الفارس الأبيض 8 نقاط من 5 مباريات، حيث حقق الفوز في مناسبتين وتعادل في مثلهما وخسر مباراة وحيدة من مازيمبي.

على الجانب الآخر يريد فريق أول أغسطس تحقيق الفوز من أجل ارضاء جماهيره، بعد النتائج المخيبة للآمال التي حققها الفريق في هذه النسخة من البطولة الإفريقية.