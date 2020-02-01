شكرا لقرائتكم أزمة فى اختيار حكم سوبر الأهلي والزمالك .. أعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
اكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أن هناك معسكر لحكام أوروبا سينطلق فى الأسبوع الأول من فبراير المقبل ولن يسمح للحكام بمغادرة المعسكر، وهو ما يصعب مهمة اللجنة فى إستقدام حكام نخبة لمباراة السوبر المصري ولكن سيتم البحث خلال الساعات المقبلة عن أسماء الحكام المتواجدين خارج المعسكر لإستقدام حكم كبير يليق بالمباراة التى ستقام بالإمارات و يتابعها العديد من دول العالم.
استقرت الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات برئاسة دكتور أسامة غنيم، على حضور مباراة السوبر المصري بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، والمقرر إقامته يوم 20 فبراير المقبل بالإمارات، لإجراء الاختبار عن المنشطات بين اللاعبين.
وأكد أسامة غنيم في تصريحات خاصة، أن الوكالة دائمًا تحرص على التواجد في الأحداث المهمة للتأكد من خلو اللاعبين من المواد المنشطة، مشيرًا إلى أن الوكالة قد قامت من قبل سحب عينات من جميع لاعبي المنتخب الأولمبى قبل المشاركة في بطولة أفريقيا وظهرت جميع العينات سلبية تمامًا.
وأوضح غنيم، أن الوكالة ما زالت تقوم بسحب عينات من لاعبي دوري الممتاز في مباريات يتم اختيارها بطريقة عشوائية وكذلك في مباريات وري القسم الثاني.
وقام وفد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات الـwada بجولة سياحية على هامش زياراته لمصر لمتابعة تطوير المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات nado، وشملت زيارة مجمع الأديان، ومسجد عمرو بن العاص، وأشاد الوفد بحفاوة وحسن الاستقبال، وتميز وتنوع معالم مصر الأثرية والسياحية.
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