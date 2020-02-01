موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني الليلة في دوري الأبطال.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف الهلال السوداني، نظيره الأهلي، في التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلى في المجموعة الثانية بجانب النجم الساحلى التونسي، الهلال السودانى، بلاتينيوم الزيمبابوي.

وخسر المارد الأحمر، من النجم الساحلي في تونس، بالجولة الأولى بهدف دون رد، فيما فاز على الهلال السوداني في الجولة الثانية بهدفين لهدف في القاهرة، ثم هزم بلاتينيوم 2-0 في الجولة الثالثة على ملعب السلام، ثم تعادل مع نفس الفريق 1-1 في زيمبابوي في الجولة الرابعة، وفاز على النجم الساحلي في القاهرة 1-0، في الجولة الخامسة.

ويتصدر الأهلي قمة مجموعته الثانية برصيد عشر نقاط، وخلفه النجم الساحلي والهلال السوداني بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوى بنقطة واحدة.

ويحتاج المارد الأحمر، لنقطة وحيدة لضمان التأهل أو نقاط المباراة بالكامل للحفاظ على صدارة المجموعة، دون انتظار نتائج الفرق المنافسة خاصة النجم الساحلي.

وكان الأهلي قد ودع دوري الأبطال، العام الماضي من ربع النهائي، بعدما خسر بخمسة أهداف من صن داونز الجنوب إفريقي.

الغيابات والتشكيل

من جانبه، قرر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلي، استبعاد أحمد الشيخ ورمضان صبحى وحمدى فتحى وسعد سمير، للإصابة، ومحمود وحيد وصالح جمعة لأسباب فنية.

Advertisements

وضمت قائمة الأهلى كلاً من: شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، محمد الشناوى، عمرو السولية، على معلول، حسين الشحات، كهربا، جونيور أجايى، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، ياسر إبراهيم، محمد هانى، مروان محسن، على لطفى، أليو ديانج، محمود متولى، أليو بادجى، وجيرالدو.

ومن المتوقع أن يبدأ فايلر المباراة بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي

علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أحمد فتحي

ديانج - عمرو السولية

حسين الشحات - محمد مجدي قفشة - أجاي

مروان محسن

القنوات الناقلة

يذاع اللقاء فضائيا بشكل حصري على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق: عصام الشوالي.