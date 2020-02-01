شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيمن يواصل الغياب عن الاسماعيلى أمام تماسيح النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب أحمد أيمن لاعب الاسماعيلى عن مباراة فريقه المقبلة أمام أسوان بسبب استمرار معاناته من تمزق فى العضلة الخلفية والتى تعرض لها خلال مباراة بيراميدز التى خسرها الدراويش بهدف دون رد ، ويبدأ الدراويش الاستعداد لمواجهة أسوان حيث يسافر أصحاب الرداء الأصفر صباح اليوم السبت تمهيداً لملاقاة تماسيح النيل الاثنين المقبل بالجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري ، حيث قام الجهاز الادارى بإنهاء إجراءات السفر بالطائرة على أن تكون العودة صباح الثلاثاء نظراً لعدم وجود رحلات طيران مساء الاثنين عقب المباراة .

وانتزع فريق أسوان بقيادة مجدى عبد العاطى ثلاث نقاط ثمينة على حساب مضيفه حرس الحدود، بعد الفوز بثنائية مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام.

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بهذا الفوز رفع أسوان رصيده إلى النقطة 12 يحتل بها المركز الـ14 فى جدول المسابقة، متخلياً عن المركز الأخير فى قاع الجدول بعد تقدمه أربعة مراكز دفعة واحدة قبل مواجهة الاسماعيلى.

فيما فاز الإسماعيلي على ضيفه الإنتاج الحربي بنتيجة 3-2 في المباراة المثيرة التي أقيمت أمس لأربعاء ضمن الجولة الـ15 من الدوري الممتاز على ستاد الإسماعيلية ، ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع متساويًا مع الإنتاج الحربي سادس جدول الترتيب.

ودشن التونسي فخر الدين بن يوسف أول أهدافه في الدوري الممتاز بتسجيل هدف الفوز في المباراة التي شهدت عودة الإنتاج بالتعادل مرتين.