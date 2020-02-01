شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى حكام السوبر المصري بسبب معسكر أمم أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أزمة قبل مباراة السوبر المصري التى تجمع الأهلي و الزمالك يوم 20 فبراير المقبل و المقرر إقامتها بالإمارات باستاد محمد بن زايد ملعب الجزيرة ، وذلك بسبب تواجد حكام أوروبا فى معسكر النخبة استعدادا لبطولة كأس الأمم الأوروبية المقرر إقامتها فى الفترة من 12 يونيو حتى 12 يوليو.

اكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أن هناك معسكر لحكام أوروبا سينطلق فى الأسبوع الأول من فبراير المقبل ولن يسمح للحكام بمغادرة المعسكر ، وهو ما يصعب مهمة اللجنة فى إستقدام حكام نخبة لمباراة السوبر المصري ولكن سيتم البحث خلال الساعات المقبلة عن أسماء الحكام المتواجدين خارج المعسكر لإستقدام حكم كبير يليق بالمباراة التى ستقام بالإمارات و يتابعها العديد من دول العالم.

وأكد أسامة غنيم في تصريحات خاصة، أن الوكالة دائمًا تحرص على التواجد في الأحداث المهمة للتأكد من خلو اللاعبين من المواد المنشطة، مشيرًا إلى أن الوكالة قد قامت من قبل سحب عينات من جميع لاعبي المنتخب الأولمبى قبل المشاركة في بطولة أفريقيا وظهرت جميع العينات سلبية تمامًا.

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وأوضح غنيم، أن الوكالة ما زالت تقوم بسحب عينات من لاعبي دوري الممتاز في مباريات يتم اختيارها بطريقة عشوائية وكذلك في مباريات وري القسم الثاني.

وقام وفد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات الـwada بجولة سياحية على هامش زياراته لمصر لمتابعة تطوير المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات nado، وشملت زيارة مجمع الأديان، ومسجد عمرو بن العاص، وأشاد الوفد بحفاوة وحسن الاستقبال، وتميز وتنوع معالم مصر الأثرية والسياحية.