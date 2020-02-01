تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السوداني فى دوري ابطال افريقيا

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الهلال ضد الأهلي فى دوري ابطال افريقيا



يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الهلال السوداني في التاسعة من مساء اليوم السبت على ملعب أم درمان، في المواجهة التي تأتي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا

الهلال ضد الأهلي

التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد الهلال السوداني فى دوري ابطال افريقيا



ومن المتوقع أن يبدأ فايلر المدير الفني لفريق الأهلي بتشكيل مكون من : محمد الشناوي- علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أحمد فتحي - عمرو السولية - أليو ديانج - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - وليد سليمان - جونيور أجايي

الهلال ضد الأهلي .. الأحمر يدخل المباراة تحت شعار أكون أو لا أكون



ويدخل النادي الأهلي المباراة تحت شعار أكون أو لا أكون، حيث يكفي الفريق الأحمر الفوز أو التعادل بأي نتيجة لحسم التأهل للدور التالي، بينما في حالة هزيمة الأهلي وفوز النجم الساحلي أو تعادله مع بلاتينيوم سيودع الفريق الأحمر البطولة.

الهلال ضد الأهلي .. فايلر يعول على خبرات نجوم الأحمر



الهلال ضد الأهلي

ويعول رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الأهلي على خبرات نجومه، حيث أصطحب المدرب السويسري 21 لاعبا في رحلة السودان، بينما تم استبعاد رمضان صبحي وأحمد الشيخ وسعد سمير وحمدي فتحي ومحمد محمود للإصابة ومحمود وحيد وصالح جمعة وحسام عاشور لأسباب فنية.

الأهلي

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الهلال ضد الأهلي .. قائمة الأحمر لمواجهة بطل السودان



وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: "محمد الشناوى بعد تعافيه من إصابة الظهر، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن".

الأهلي

الهلال ضد الأهلي

الهلال ضد الأهلي .. الأحمر يتصدر ترتيب المجموعة الثانية في البطولة برصيد 10 نقاط

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية في البطولة برصيد 10 نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى برصيد تسع نقاط، ويتذيل بلاتينيوم الزيمبابوى جدول الترتيب بنقطة واحدة.